Real : 60 ME lâchés au mercato, Benzema menacé ?

Dans : Liga.

Ces dernières années, on ne peut pas dire que la concurrence étouffe Karim Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid, ce qui ne l’empêche pas pour autant de briller.

L’international tricolore, en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021, pourrait néanmoins voir la situation évoluer dans les prochains mois. Et pour cause, Sky Sports Germany affirme en ce milieu de semaine que le Real Madrid songe très fortement à recruter Timo Werner dans l’optique du prochain mercato estival. Et selon le média allemand, un transfert de l’homme aux 23 buts en Bundesliga cette saison ne sera pas si compliqué à boucler.

Et pour cause, l’été dernier, alors qu’il avait clairement informé sa direction de sa volonté de partir, Timo Werner avait passé un accord avec le RB Leipzig. En échange d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2023, l’international allemand a obtenu un bon de sortie à l’été 2020, en cas d’offre comprise entre 30 et 60 ME. Une situation idéale pour le Real Madrid, qui recherche un avant-centre capable de concurrencer Karim Benzema et pourquoi pas de lui succéder lorsque ce dernier affichera une baisse de forme. Reste à voir si Timo Werner, qui sera sans doute courtisé par les plus grands clubs européens cet été après la saison pleine qu’il réalise du côté du RB Leipzig, donnera sa priorité au Real Madrid. Le dossier sera assurément à suivre de près en juin prochain…