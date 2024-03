Prolongé au Real, Ancelotti n'est pas débarrassé de Zidane

Dans : Liga.

Parti en mauvais termes avec le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a enterré la hache de guerre avec les Merengue. L’entraîneur tricolore s’est apparemment réconcilié avec la Maison Blanche qu’il retrouvera le temps d’un match amical la semaine prochaine.

Zinedine Zidane fait son grand retour au stade Santiago Bernabéu. Le samedi 23 mars à 12h, le Français disputera le « Corazón Classic Match » contre Porto Vintage. Lui qui avait déjà disputé l’édition 2013 face à la Juventus Turin, lorsqu’il avait joué une mi-temps avec chaque équipe. Le quotidien As y voit le signe d’une réconciliation entre le Real Madrid et son ancien entraîneur qui s’étaient séparés en mauvais termes en 2021.

« Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre plus le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme, avait lâché Zinedine Zidane. Je connais le football et je connais l'exigence d'un club comme le Real, je sais que lorsque tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais ici on a oublié une chose très importante. On a oublié tout ce que j'ai construit au quotidien. »

Depuis, les tensions ont peu à peu disparu. Nos confrères rappellent que le Real Madrid avait invité le Français à la cérémonie du Ballon d’Or remporté par Karim Benzema en octobre 2022. Le coach libre avait même été convié à la présentation de ce même trophée à Santiago Bernabéu. Puis en janvier 2023, quand l’ancien patron de la Fédération Française de Football Noël Le Graët avait dérapé, le club espagnol avait publié un communiqué pour défendre sa légende.

Quand le Real défendait Zidane

« Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s’attend à une rectification immédiate », s’était indigné le cador de Liga, toujours proche de l’ex-international tricolore malgré la prolongation du coach actuel Carlo Ancelotti jusqu’en 2026 en décembre dernier.