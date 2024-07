Privés de Mbappé, les supporters du Real sont dégoûtés

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Kylian Mbappé étant officiellement Merengue depuis ce lundi, les supporters du Real Madrid espéraient enfin s’offrir un maillot floqué au nom de l’attaquant français. Malheureusement pour les fans madrilènes, le club de la capitale espagnole a décidé de repousser la vente.

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé appartient au Real Madrid. Le Français est arrivé au terme de son engagement au Paris Saint-Germain qui prenait fin le 30 juin. A partir de ce lundi 1er juillet, l’attaquant de 25 ans est sous contrat avec la Maison Blanche. Le champion d’Espagne, qui souhaitait déjà le recruter avant sa signature au club francilien en 2017, attendait ce grand jour depuis de longues années. Le Real Madrid n’a donc pas tardé à faire apparaître Kylian Mbappé dans l’effectif qui figure sur son site officiel.

C’est aussi une fierté pour les supporters madrilènes qui ont définitivement tourné la page après le rebondissement en 2022. Euphoriques, de nombreux fans attendaient ce 1er juillet avec impatience, en espérant que le Real Madrid ouvrirait enfin la vente des maillots floqués au nom de l’international tricolore. Malheureusement pour les fidèles de Santiago Bernabéu, le club dirigé par Florentino Pérez a repoussé la mise à disposition de la tunique tant convoitée, révèle le journaliste de Relevo Javier Rodriguez Pascual.

Le Real attend sa présentation à Bernabéu

« Les maillots de Mbappé avec le Real Madrid ne sont pas encore en vente, a indiqué notre confrère. Vous ne pouvez pas non plus personnaliser votre maillot en ajoutant le nom de Mbappé. A la boutique officielle du club, ils disent que son maillot ne sera pas mis en vente avant sa présentation à Santiago Bernabéu. » Pour le moment, on ignore encore la date de cet événement. Mais il est clair que le Real Madrid prépare un accueil de star pour son probable numéro 9.