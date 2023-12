Pour son retour à Barcelone, Griezmann part au clash

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Indésirable et peu épanoui à l’Atlético Madrid, João Félix revit pendant son prêt au FC Barcelone. Son retour au premier plan semble agacer du côté madrilène, où le Français Antoine Griezmann lui reproche un manque d’implication. Ce que le Portugais n’a pas apprécié avant leur confrontation dimanche.

Plus qu’un flop, João Félix représente une grosse erreur de casting pour l’Atlético Madrid. Le milieu offensif, recruté pour 126 millions d'euros en 2019, n’a pas le profil pour s’adapter à la philosophie de l’entraîneur Diego Simeone. Il n’est donc pas si étonnant de le voir retrouver son niveau en prêt au FC Barcelone. Un retour au premier plan qui agace du côté madrilène.

En septembre dernier, le milieu de l'Atlético Madrid Saúl Ñíguez avait déjà critiqué le manque d’implication de João Félix chez les Colchoneros. « Il faut vouloir, il faut s'adapter, il faut essayer de faire beaucoup de choses qui, s'il n'était pas dans une bonne période sur le plan mental, n'étaient pas possibles ici », lâchait l’Espagnol, imité par son coéquipier Antoine Griezmann au micro de Movistar+.

« Au final, quand tu viens ici, tu sais plus ou moins comment est l'entraîneur, comment est l'équipe. Ou bien tu t'adaptes et tu travailles pour y arriver, ou bien ça se passe mal, a commenté le Français. João avait des moments où il était très bon, où il travaillait très bien, mais il faut être constant. Mais il y a aussi eu un moment où il s'est lassé, il ne se voyait plus ici et c'est pour ça qu'il a fait l'effort, tout comme le club pour lui permettre de partir. »

João Félix n'a pas apprécié

Juste avant le choc entre le Barça et l’Atlético Madrid, la déclaration d’Antoine Griezmann fait beaucoup parler. Sa sortie n’a pas pu échapper au Blaugrana visé. « Je ne suis pas d'accord, il a son opinion et je ne vais pas la commenter, a réagi João Félix. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, comme toutes les autres personnes. Il y a des choses qui se sont mal passées mais ce n'est pas seulement la faute d'une seule personne, mais de plusieurs. » Il faudra suivre le traitement réservé au Portugais dimanche.