Plus fort que Cristiano Ronaldo, Zidane taquine sa star

Fidèle à lui-même, Cristiano Ronaldo s’est lâché dans ses déclarations après l’attribution de son cinquième Ballon d’Or.

Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant du Real Madrid s’est défini comme le meilleur joueur de l’histoire. Plus fort que Zinédine Zidane donc ? La question a été posée à l’entraîneur madrilène en conférence de presse. De quoi amuser le Français.

« Entre Cristiano et moi ? Clairement moi ! », a plaisanté le technicien, plus sérieux ensuite. « Non, et vous le savez, Cristiano est bien meilleur, a corrigé le champion du monde 1998. Mais ce n'est pas grave, j'ai eu une belle carrière aussi. Comme toujours, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire, par exemple ici dans ce club. Mais ce qu'il fait lui, personne ne l'avait fait. Les chiffres parlent pour lui, c'est impressionnant. »

Zidane prédit l’avenir de Ronaldo

« Je l'imagine ici pour toujours, a poursuivi Zidane. Il est heureux au Real, dans le meilleur club du monde, et il n'y a pas de débat. Ce qu'il fait sur le terrain, à chaque match, c'est phénoménal. Je le disais l'autre jour : un autre joueur peut venir dans ce club et rester dix, vingt ans, il n'arrivera jamais à faire ce qu'a fait Cristiano. Il a écrit l'histoire de ce club et il va continuer, jusqu'à prendre sa retraite ici. » C’est effectivement le souhait de CR7 qui l’a répété jeudi soir.