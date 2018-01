Liga : Un énorme clash Pierre Ménès-Fred Hermel sur fond de Real-Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

La victoire du FC Barcelone face à Levante, puis celle du PSG contre le Stade Rennais ont déclenché une vive embrouille entre Pierre Ménès et Frédéric Hermel, le grand spécialiste de la Liga sur RMC. Faisant remarquer que le carton du Paris SG était pris à la légère, alors que le succès du Barça était survendu, le consultant de Canal+ a répondu à une question sur Fred Hermel. Et soudain la température est vite montée.

« Frédéric Hermel dit énormément de conneries souvent par provocation. Ça devient assez insignifiant à force (...) On peut ne pas être d’accord et s’apprécier. Tu t’es créé un personnage sur Rmc dont tu es prisonnier aujourd’hui et c’est dommage. Je ne réponds jamais à tes provocations. Je réponds juste à une question. Après tu fais ce que tu veux c’est ton problème (...) Tu es ouvertement pro Real. Quoi que fasse le Barca y a toujours un truc qui colle pas. Comprend que ça puisse irriter à force », a lancé via plusieurs messages Pierre Ménès.

Visiblement surpris par le ton de l'intervention de Pierre Ménès, Frédéric Hermel a répondu sans traîner. « Je ne m’attendais pas à ça de toi. Cela m’attriste vraiment. Je pensais que nous étions de vieux potes. Je m’étais donc trompé. Pour ma part je conserve toute l’admiration et le respect que j’ai toujours eus pour toi (...) Je suis triste car Pierrot était un pote. Enfin, c’est ce que je croyais... », a répondu le journaliste de RMC.