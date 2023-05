Pérez confirme, le Real n’a plus besoin de Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Longtemps courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé n’est plus aussi indispensable aux yeux de Florentino Pérez. Après la victoire contre Osasuna (2-1) samedi en finale de la Coupe du Roi, le président madrilène s’est dit satisfait du rendement de son secteur offensif.

Cette fois, on ne devrait pas assister au feuilleton Kylian Mbappé. L’attaquant français a clairement annoncé qu’il porterait toujours le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et ce peu importe sa situation contractuelle. Pour rappel, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’était seulement réengagé jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option.

Pour la 4e fois cette saison, et la 3e fois d’affilée, Vinicius Jr est élu joueur du mois du Real Madrid 🥇🤍 pic.twitter.com/uqNx9Dj9iL — France RMCF (@FranceRMCF) May 8, 2023

De toute façon, il n’est pas certain que le Real Madrid soit toujours autant intéressé. La Maison Blanche, plantée par Kylian Mbappé l’année dernière, hésitera forcément à lui tendre la main une nouvelle fois. Et selon l’interprétation de la presse espagnole, les compliments du président Florentino Pérez pour les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo, double buteur en finale de la Coupe du Roi contre Osasuna samedi, laissent entendre que son secteur offensif lui donne entière satisfaction.

« Vinicius Junior ? C'est le meilleur joueur au monde à son poste. C'est difficile de l'arrêter, et je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, mais plutôt en général. Ceux qui doivent le prendre au marquage commettent beaucoup de fautes. Il conteste et on lui inflige des cartons, ce que je ne comprends pas. Il faut protéger les joueurs qui font le spectacle et qui rendent le football plus beau, a réclamé le dirigeant sur TVE, avant d’évoquer le rendement de Rodrygo. Il est très bon, et très jeune. Il donnera encore beaucoup d'années de satisfaction aux Madrilènes. »

Un nouveau feuilleton Mbappé en 2024 ?

Comme Vinicius Junior et le Français Karim Benzema, Rodrygo, s’il poursuit sur sa lancée, ne tardera pas à devenir intouchable chez les Merengue. Il n’y a que très peu de doutes sur le trio qui animera l’attaque du Real Madrid la saison prochaine. En revanche, à l’été 2024, soit à la fin du contrat de KB9, un avant-centre de renom sera probablement recruté. Et le nom de Kylian Mbappé risque de réapparaître. Surtout si le Parisien se retrouve libre de tout contrat.