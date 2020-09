Officiel : Luis Suarez signe à l’Atlético Madrid

Dans : Liga.

Il n’y a plus qu’un membre de la MSN au FC Barcelone, c’est Lionel Messi.

Poussé vers la sortie par son entraineur, Luis Suarez a cherché un club ces dernières semaines, avec quelques histoires rocambolesques, comme son test truqué d’italien pour obtenir la nationalité transalpine et signer à la Juventus. Mais l’Uruguayen n’en aura pas besoin, il s’est engagé cette nuit en faveur de l’Atlético Madrid, qui cherchait un numéro 9 depuis le début de l’été.

Le transfert d’environ 6 ME permet au FC Barcelone de se séparer d’un joueur au très haut salaire, et de s’autoriser le possible recrutement d’un attaquant désiré par Ronald Koeman, comme Memphis Depay (OL). Luis Suarez quitte donc le Barça en tant que troisième meilleur buteur de l’histoire du club, derrière Lionel Messi et César, avec 198 buts sous le maillot blaugrana. A l’Atlético, le Pistolero s’engage jusqu’en juin 2022.