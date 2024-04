Nul avec les Bleus mais crack au Barça, il pose problème

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça attend désormais sa rencontre face au PSG après avoir battu Las Palmas ce week-end. La performance de Jules Koundé a une nouvelle fois rassuré en Catalogne.

A Barcelone, on avance sereinement vers le quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Samedi, les Catalans ont pris le meilleur (difficilement) sur Las Palmas. Un but de Raphinha à l'heure de jeu a suffi au bonheur du club barcelonais. Si tout n'a pas été parfait, Xavi peut se rassurer du niveau affiché par certains de ses joueurs. C'est notamment le cas de Jules Koundé. Installé au poste de latéral droit, l'ancien de Bordeaux ou encore de Séville rassure de plus en plus de monde au Barça. Et c'était plutôt mal parti puisque des rumeurs de départ l'été prochain étaient présentes il y a encore quelques semaines. Selon les informations de Fichajes, la direction catalane est en train de revoir ses plans concernant Koundé.

Jules Koundé, le paradoxe

Les défis du mois d'avril du Barça 💪 pic.twitter.com/MKk9dKXHmb — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 1, 2024

Le média indique en effet que le rendement du Français plait beaucoup. Sa solidité et son investissement au poste de latéral droit sont salués. « Les récents matchs du joueur ont été décisifs pour changer la perception de Barcelone sur son avenir au Camp Nou. Sa performance a été cruciale pour consolider sa position dans l'équipe et a conduit le conseil d'administration des Blaugrana à ne plus être aussi enclin à considérer des offres pour lui », souligne Fichajes. Cependant, un des défis du futur entre toutes les parties sera de trouver un terrain d'entente sur son poste de prédilection. En effet, Koundé préfère clairement jouer dans l'axe mais le Barça n'est pas encore certain de pouvoir céder à sa demande. En fin de contrat en juin 2027 en Catalogne, le vice-champion du monde pourrait rapporter un gros chèque à son club. Ses prestations seront encore scrutées de près par son staff, notamment contre le PSG en Ligue des champions. Didier Deschamps sera aussi à l'affût. Car si ses prestations au poste de latéral droit au Barça sont bonnes, on ne peut pas vraiment en dire autant en équipe de France.