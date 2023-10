Nouveau buteur, le Barça appelle l’UEFA en urgence

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pour sa première apparition avec le FC Barcelone, le jeune Marc Guiu a offert la victoire contre Bilbao (1-0) dimanche en Liga. Un scénario fou et totalement inattendu pour l’attaquant, dont les dirigeants n’avaient pas prévu de l’utiliser en Ligue des Champions.

Diminué par de nombreuses absences, le FC Barcelone doit compléter son effectif avec les produits de la Masia. Dimanche soir par exemple, sans Robert Lewandowski blessé, Xavi a dû faire appel à Marc Guiu contre Bilbao. L’attaquant de 17 ans est entré en jeu à la 79e minute. Et 30 secondes plus tard, le Blaugrana débloquait son compteur pour sa première apparition, et offrait la victoire à son équipe. De son banc, l’entraîneur catalan a forcément apprécié.

🇪🇸 #LALIGA 🤩👏 A 17 ans, Marc Guiu marque 30 SECONDES après son entrée en jeu avec le Barça !#action #BarçaAthletic pic.twitter.com/hx4v9GG8WO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 22, 2023

« Je lui ai dit : "tu auras une occasion, tiens-toi prêt". Et il l'était. Il a eu une occasion et il a marqué, a raconté Xavi. On essaye d'être toujours positif avec nos joueurs, de leur donner de la confiance. A seulement 17 ans, je les sens prêts. De ma génération à celle actuelle, la différence c'est qu'ils veulent jouer, ils n'ont pas peur. Je le vois sur leur visage. »

« J'ai vu cela avec Gavi, Balde, Lamine (Yamal), Fermin et Marc quand on leur a demandé de jouer pour la première fois, a poursuivi le coach catalan. Ils sont tous prêts, ils ont de la personnalité, ils sont courageux et ils doivent l'être. On a des blessés et on avait besoin de gagner ce match. Donc si l'on doit prendre un plus grand risque, on le fait. C'est un bon garçon. Il travaille dur et il est prêt. » A tel point que Xavi envisage de le garder dans son groupe.

Le Barça s'active pour Guiu

Après ses débuts de rêve, Marc Guiu pourrait enchaîner contre le Shakhtar Donetsk mercredi. Du moins si la direction parvient à l’inscrire à temps. Car selon le journaliste de Sport Toni Juanmarti, l’avant-centre ne figure pas sur la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions. Mais en tant que joueur formé au club, Marc Guiu peut être ajouté à la liste B. Le FC Barcelone a jusqu’à mardi à 23h59 pour effectuer cette démarche auprès de l’UEFA.