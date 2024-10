Nico Williams gagnant du Ballon d’Or, il est sûr de lui

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Grande révélation de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Nico Williams a été récompensé de ses efforts avec un titre de champion d’Europe avec la Roja, mais également par une nomination au Ballon d’Or. Un accomplissement déjà énorme selon lui.

L’Espagne a un incroyable talent en la personne de Lamine Yamal, mais un autre joueur a brillé ces derniers mois en Liga, et il s’agit de Nico Williams. Artisan majeur du sacre de la Roja pendant l’Euro, l’ailier gauche de Bilbao s’est fait un prénom dans le monde du football. Malgré un intérêt du Barça qui n’a pas abouti cet été même si le club catalan souhaitait reconstituer le duo fatal de la nation ibérique, le joueur a vu ses efforts récompensés et il a été nommé parmi les trente finalistes du Ballon d’Or qui sera connu d’ici la fin du mois d’octobre. Si son démarrage de la saison en Liga est plus poussif (1 but en 7 matchs de championnat), le joueur de 22 ans est satisfait de cette saison et estime que d’être nommé à la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football est déjà un énorme accomplissement pour lui, en espérant que ce ne soit que le début.

Nico Williams estime être l’un des gagnants de la saison

La tête sur les épaules, Williams estime avoir déjà passé un gros palier la saison dernière et il se réjouit d’être présent parmi les trente meilleurs joueurs du monde : «Je n’aurais jamais imaginé pouvoir être nommé. Me voir sur la liste est le plus grand succès que j’ai obtenu dans ma carrière, je suis super fier et heureux de la nomination. Cela signifie que ma saison a été très bonne. J’essaie de continuer à grandir en tant que joueur, d’essayer de faire de grandes choses dans le football, ce qui est l’ambition que j’ai. Je suis très heureux d’être sur cette liste, cela seul est déjà un grand triomphe pour moi», a-t-il affirmé dans une interview accordée au média espagnol AS. Rendez-vous dans trois semaines pour découvrir le grand vainqueur et le classement complet de l’édition 2024 du Ballon d’Or. Nico Williams espère être le mieux classé en attendant peut-être d’autres nominations à l’avenir.