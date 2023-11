Messi le cauchemar du Real, l’ami de Cristiano Ronaldo raconte

Dans : Liga.

Légende du FC Barcelone, Lionel Messi a également marqué l’histoire du Clasico. L’Argentin a souvent brillé dans les chocs face au Real Madrid. Bien placé pour le savoir, l’ancien Merengue Marcelo se souvient bien de leurs confrontations et raconte une drôle d’anecdote sur la manière de gérer la Pulga.

Pendant que les observateurs de la Ligue 1 se plaignent d’une baisse de niveau, les amateurs de Liga ne sont pas beaucoup plus enthousiastes. Le championnat espagnol n’est plus aussi passionnant qu’auparavant et le Clasico symbolise parfaitement cette tendance. Depuis quelques temps, les chocs entre le Real Madrid et le FC Barcelone ont perdu de leur magie. Beaucoup regrettent le temps où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affrontaient dans des matchs sous haute tension. C’était l’époque où l’Argentin avait pris l’habitude de martyriser les Merengue.

Ne surtout pas énerver Messi !

La Pulga a en effet inscrit 26 buts en 45 Clasicos toutes compétitions confondues. Un véritable poison pour son adversaire direct Marcelo, l'ami de CR7 qui se souvient d’une règle imposée dans le vestiaire madrilène avant chaque rencontre face au Barça. « Messi ne parle pas pendant les matchs et j'essayais de ne pas lui parler parce qu'il était réservé, a raconté l’ancien latéral gauche du Real à Charla Podcast. On se disait toujours qu'on devait le laisser comme ça. Parce que si tu décidais de le contrarier, tu le provoquais et ensuite il s'énervait. Et s'il était énervé, il devenait de plus en plus difficile à gérer. »

Avant de défier l’Argentine jeudi, l’international uruguayen Federico Valverde a lui aussi reconnu ses difficultés contre le milieu offensif de l’Inter Miami. « Je ne sais pas comment arrêter Messi, je n'ai jamais pu l'arrêter, avouait le milieu du Real cette semaine. J'ai joué beaucoup de matchs contre lui quand il était à Barcelone et Casemiro a toujours été une arme contre Leo. Il faut le respecter parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. » Peut-être même le plus grand joueur de l’histoire.