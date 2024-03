Mbappé et Hakimi, l'amitié vole en éclats

Dans : Liga.

Le départ très probable de Kylian Mbappé au Real Madrid engendre des questions sur l'avenir d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain.

On le sait très proche, au point même de régulièrement passer des vacances ensembles, mais Kylian Mbappé et Achraf Hakimi risquent de moins se fréquenter quotidiennement. En effet, tandis que le numéro 7 du PSG va s'engager dans les prochains mois avec le Real Madrid, club formateur du défenseur international marocain, et même si Mbappé peut avoir chuchoté son nom à Florentino Perez, Achraf Hakimi n'a visiblement aucune chance de suivre son pote Kylian chez les Merengue au prochain mercato. José Félix Díaz, journaliste de Marca cité par Planeta Real Madrid, est très clair, la signature du latéral du Paris Saint-Germain cet été est littéralement inenvisageable. « Je considère cette opération comme impossible. Je le redis, le retour d’Achraf Hakimi est impossible », a prévenu notre confrère espagnol, qui précise que même si Kylian Mbappé faisait le forcing cela ne changera rien. D'autant que dans ce dossier, le PSG est en position de force.

Contrairement à Kylian Mbappé, qui sera libre le 1er juillet prochain, Achraf Hakimi a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale. Et Diego Merenguel, qui travaille pour Planeta Real Madrid, affirme que du côté des dirigeants parisiens, on a déjà fait savoir que le transfert du défenseur marocain de 25 ans était hors de question, surtout pour rejoindre un club qui va s'offrir la star française pour zéro euro, ce que les Qataris acceptent très mal. « Nasser Al-Khelaïfi et l'émir Tamim ben Hamad Al Thani ne feront aucun cadeau », précise le journaliste, qui ne voit donc aucune ouverture pour les Merengue dans cette opération si finalement Florentino Perez se décidait au dernier moment.

Après avoir passé trois saisons sous le même maillot, et avoir noué une relation amicale qui faisait plaisir à voir, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pourraient désormais se croiser, mais dans des équipes adverses en Ligue des champions ou bien lors du Mondial 2026. Pas de quoi briser leur amitié, même si forcément plus rien ne sera comme avant entre le champion du monde 2018 et le demi-finaliste du Mondial 2022.