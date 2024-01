Messi et le Barça, de nouvelles retrouvailles manquées

Dans : Liga.

De nouveau en tournée aux Etats-Unis l’été prochain, le FC Barcelone envisageait de s’installer en Floride pendant sa préparation. Les Blaugrana espéraient affronter l’Inter Miami de son ancien joueur Lionel Messi en match amical. Mais la franchise de Major League Soccer a dû décliner la proposition du club catalan.

Le FC Barcelone planifie déjà l’été prochain. Et l’on ne parle pas seulement de la composition de son effectif. On sait que le champion d’Espagne en titre prévoit notamment des ventes importantes afin de respecter le fair-play financier de la Liga. Quant à la préparation de son équipe, une nouvelle tournée aux Etats-Unis est actuellement à l’étude. Le Barça ne connaît pas encore les dates exactes de son séjour, sachant qu’il faudra composer avec l’Euro et la Copa América, dont les finales respectives se joueront les 14 et 15 juillet, ainsi que les Jeux Olympiques dont le tournoi de football aura lieu du 24 juillet au 10 août.

Le Barça voulait affronter Messi

Dans l’idéal, le Barça aimerait repousser au maximum sa tournée pour intégrer le plus de joueurs possibles. Reste à savoir où seront basés les Blaugrana. Passé par Los Angeles, Dallas et Las Vegas l’année dernière, le club catalan pensait cette fois s’installer en Floride. Ce choix aurait permis d’organiser un match amical contre l’Inter Miami de ses anciens joueurs Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. L’événement aurait sûrement attiré du monde mais cette rencontre n’aura pas lieu.

En effet, Mundo Deportivo indique que la franchise américaine a refusé l’invitation du Barça. La raison est simple, le pensionnaire de Major League Soccer sera en pleine préparation de la Leagues Cup dont il est le tenant du titre. De toute façon, la tournée du FC Barcelone sera probablement organisée quelques semaines après la Copa América. Ce qui implique que l’Argentin Lionel Messi ne sera probablement pas disponible. Les retrouvailles sont donc de nouveau reportées.