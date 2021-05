Mercato : Ndombele futur galactique, le Real Madrid en rêve !

Dans : Liga.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Real Madrid a coché les noms de Paul Pogba ou encore d’Houssem Aouar et d’Eduardo Camavinga.

Zinedine Zidane veut rajeunir son milieu de terrain cet été et dans cette optique, il a d’ores et déjà ciblé plusieurs joueurs français susceptibles de concurrencer Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro la saison prochaine. Pogba est dans le viseur depuis près de deux ans, mais Manchester United refuse de le vendre. De son côté, Camavinga est également apprécié, mais le Rennais pourrait se laisser convaincre par le PSG afin de grandir encore une ou deux années dans le championnat de France. Ces deux pistes semblent compliquées à finaliser pour le Real Madrid, raison pour laquelle le club de la capitale espagnole s’est renseigné, au cours des dernières heures, pour Tanguy Ndombele selon les informations de Football Insider.

Le média britannique croit savoir que le Real Madrid a directement approché Tottenham afin de connaître les conditions d’un transfert de l’ancien Lyonnais lors du prochain mercato. Pour l’heure, les Spurs n’ont pas encore donné de réponse au Real Madrid. Les dirigeants londoniens souhaitent se donner le temps de la réflexion et attendent notamment de nommer le successeur définitif de José Mourinho avant de prendre une décision. Le futur manager de Tottenham aura un rôle majeur dans ce dossier et pourrait mettre son véto au transfert de Tanguy Ndombele. Recruté par Tottenham en provenance de Lyon pour 60 ME en juillet 2019, le natif de Longjumeau a vécu une première saison difficile en Premier League sous les ordres de José Mourinho, avant de s’imposer comme un titulaire régulier lors de sa seconde saison chez les Spurs. Utilisé à 31 reprises en Premier League en 2021-2022, il est valorisé à plus de 50 ME par Tottenham. Le Real Madrid est prévenu…