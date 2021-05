PSG : Camavinga à Paris, le Qatar négocie !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour faire venir Eduardo Camavinga.

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, le directeur sportif parisien Leonardo a longuement échangé avec son homologue rennais Florian Maurice, dimanche soir en marge du match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes. En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga était sans surprise au cœur des discussions. Paris a la volonté de se renforcer au milieu de terrain et dans cette optique, le profil de l’international français de 18 ans fait l’unanimité au PSG. Au vu de sa situation contractuelle, Camavinga est désormais un joueur abordable pour le Qatar, sa valeur marchande ayant subitement chuté.

Leonardo a discuté avec Florian Maurice

Le quotidien national croit par exemple savoir que le Bayern Munich, également intéressé par Eduardo Camavinga, ne souhaite pas investir plus de 25 ME sur la pépite de l’Equipe de France. De son côté, le PSG pourrait monter un poil plus haut. Mais hors de question pour autant de faire des folies pour le club de la capitale, qui pense notamment à inclure des joueurs dans la transaction afin de faire baisser la facture finale.

Camavinga veut partir

Pour le moment, aucun nom de joueur du PSG n’a filtré. Du côté de Camavinga et de son entourage, l’idée d’un départ a fait son chemin et apparaît maintenant comme la seule et unique issue possible. Bruno Genesio a tenté de convaincre son joueur de rester, comme il l’avait fait en 2016 avec Corentin Tolisso, alors courtisé par Naples et qui était finalement resté une ultime saison à l’Olympique Lyonnais. Mais cette fois, le coach de Rennes a échoué et Eduardo Camavinga lui a bien fait comprendre qu’il quitterait son cocon breton à l’issue de la saison. Pour le PSG ? Leonardo fait tout pour…