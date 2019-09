Mercato : Messi peut faire perdre 700 ME au FC Barcelone

Dans : Liga, Foot Europeen.

Même si Lionel Messi est désormais plus proche de la fin que du début, personne n’imagine le FC Barcelone sans lui.

Et pourtant, ce jour arrivera forcément. Les fans du Barça l’espèrent le plus tard possible. Mais avec la Pulga, tout peut se finir à n’importe quel moment. En effet, selon El Pais, l’Argentin dispose, dans son bail actuel, d’une clause lui permettant de partir libre à chaque intersaison, sans aucune contrepartie financière. Sous contrat jusqu’en 2021, le joueur de 32 ans fait actuellement traîner sa nouvelle prolongation, qui serait sa neuvième depuis 2005.

Arrivé au Barça à l’âge de 12 ans, le footballeur le mieux payé du monde apprécie donc sa liberté. Par conséquent, s’il le désire, et s’il ne se sent plus en mesure de peser sur le football mondial, Messi pourra donc quitter Barcelone le 30 juin prochain, pour par exemple retourner au Newell’s Old Boys. En revanche, si un club veut l'acheter alors que Messi souhaite rester à Barcelone, il faudra mettre le montant de sa clause libératoire, à savoir 700 ME. Autant dire qu’après le feuilleton Neymar, Josep Maria Bartomeu n’a pas fini de se tirer les cheveux, lui qui est entièrement dépendant de la volonté de l'Argentin au sujet de la suite de sa carrière.