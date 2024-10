Mercato ‍: Le Barça vise un buteur à 85 ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Robert Lewandowski sera en fin de contrat en juin 2026 et pour le Barça, il est important de préparer la succession de l’international polonais. En ce sens, le profil de Darwin Nunez plait à l’état-major catalan.

Auteur d’un début de saison canon avec 12 buts et 2 passes décisives en seulement 11 apparitions, Robert Lewandowski est toujours l’arme offensive n°1 du FC Barcelone. Mais pour le club catalan, il est important de préparer la succession de l’international polonais, 36 ans et en fin de contrat dans un an et demi (juin 2026). Le nom de Jonathan David a déjà été évoqué à Barcelone mais selon les informations du Sun, un autre buteur de gros calibre est dans le viseur du club blaugrana en la personne de Darwin Nunez.

Recruté pour 85 millions d’euros en provenance du Benfica Lisbonne à l’été 2022, l’international uruguayen souffle le chaud et le froid à Liverpool, où il a inscrit 34 buts depuis son arrivée sans jamais s’imposer comme un titulaire indiscutable sur la durée. La situation de l’ancienne gâchette du Benfica a interpellé le Barça, qui voit en lui un potentiel successeur de Robert Lewandowski. Surtout, le vice-champion d’Espagne en titre espère qu’au vu de son statut chez les Reds, Darwin Nunez ne sera pas vendu au prix fort par le club de la Mersey.

Le Barça s'intéresse à Darwin Nunez

L’été prochain, le natif d’Artigas aura toujours un long contrat à Liverpool (juin 2028) mais le Barça espère récupérer Darwin Nunez pour une somme bien moins importante que les 85 millions d’euros payés par les Reds il y a deux ans. La question est maintenant de savoir si Liverpool acceptera de se séparer de l’avant-centre de 25 ans, lequel reste un élément important dans la rotation des attaquants aux yeux d’Arne Slot, avec Diogo Jota, Cody Gakpo, Luis Diaz ou encore Mohamed Salah et Federico Chiesa. Quoi qu’il en soit, le Barça a l’intention de multiplier les pistes pour l’après-Lewandowski, avec la volonté clairement affichée de recruter du lourd pour la suite de l’international polonais.