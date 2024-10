Le Barça s'attaque à trois dossiers urgents

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Limité par des finances dans le rouge, le Barça souhaite plus que jamais s’appuyer sur les cadres de son effectif actuel à long terme. Pedri, Gavi et Araujo vont donc faire l’objet de négociations pour une prolongation.

Actuel leader de la Liga avec trois points d’avance sur le Real Madrid au bout de neuf journées, le FC Barcelone réalise un début de saison canon pour les grands débuts d’Hansi Flick sur le banc catalan. Le technicien allemand a rapidement trouvé la formule pour redonner vie à ce Barça en grande difficulté l’an passé sous les ordres de Xavi, et qui peut notamment s’appuyer sur une base de leaders solides avec de Ter Stegen (désormais blessé), Koundé, Araujo, De Jong, Raphinha ou encore Lamine Yamal.

L’été prochain, le Barça sera de nouveau limité dans son mercato en raison de ses finances dans le rouge, mais la priorité pour le club blaugrana est de réussir à prolonger ses joueurs actuels. C’est ainsi que selon les informations du Mundo Deportivo, l’état-major du FC Barcelone a érigé en priorité trois dossiers, ceux de Gavi, de Pedri et de Ronald Araujo, tous les trois en fin de contrat en juin 2026. Hansi Flick considère les trois joueurs comme des tauliers de l’effectif. L’entraîneur allemand a conscience que son club ne pourra pas recruter de grandes stars l’été prochain et par conséquent, les prolongations des joueurs déjà au club sont cruciales.

Le Barça veut prolonger Pedri, Gavi et Araujo

L’objectif de l’actuel leader de la Liga est de prolonger tout ce beau monde jusqu’en 2030 mais pour atteindre ce but, il faudra passer à la caisse et revaloriser les joueurs, qui n’acceptent plus en règle générale de prolonger sans une petite augmentation de salaire au passage. En ce qui concerne Gavi et Pedri, les discussions sont en très bonne voie. Le dossier Araujo sera toutefois plus difficile, d’autant que l’international uruguayen est ciblé par le Bayern Munich depuis plusieurs années. Joan Laporta devra trouver les arguments pour convaincre tout le monde de rempiler, ce qui lui évitera de dépenser trop d’argent l’été prochain pour combler d’éventuels départs.