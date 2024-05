Memphis Depay est libre, qui va craquer ‍?

Malgré les discussions avec ses dirigeants, Memphis Depay n’est pas parvenu à un accord pour une prolongation. L’attaquant de l’Atlético Madrid va donc partir libre cet été, en laissant principalement le souvenir d’un joueur trop souvent absent pour cause de blessures.

Un peu plus d’un an après son arrivée, Memphis Depay va déjà quitter l’Atlético Madrid. L’attaquant de 30 ans s’était engagé jusqu’à cet été, avec une année supplémentaire en option. Mais les conditions négociées n’ont pas été respectées. Le club madrilène a donc tenté de prolonger son bail. Mais les discussions entre son entourage et les dirigeants espagnols n’ont rien donné ces dernières semaines.

🚨🇳🇱 EXCLUSIVE: Memphis Depay and Atlético Madrid are set to part ways with Dutch player leaving… as free agent.



Understand there will be NO automatic extension for next season and Memphis will be free to pick his next club.



