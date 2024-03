Mbappé va faire exploser le Real, le Barça est mort de rire

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid l'été prochain, même le FC Barcelone l'avoue. Toutefois, le patron du club catalan est persuadé que le Français va mettre le bazar dans le vestiaire.

Même au sein du rival du FC Barcelone, la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait guère de doute. Un joueur que le club catalan aurait bien tenté de faire venir discrètement il y a deux ans, quand son départ au PSG était déjà d’actualité. Sans grand espoir, l’ancien monégasque ayant toujours confié que son envie était de marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane en portant le maillot merengue. Ce sera très probablement chose faite la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, qui connait la capacité de l’international français à conclure les actions et à faire mal aux défenses qui laissent des espaces. Déjà que les Catalans ont beaucoup de mal à briller en Liga, malgré le titre de l’an dernier, et en Ligue des Champions, l’arrivée d’un tel joueur promet des matchs difficiles pour les prochains Clasicos.

Mbappé au Real, bonjour le cadeau...

Et pourtant, Joan Laporta veut voir du positif dans cette arrivée, notamment dans le bazar que peut mettre la signature de Kylian Mbappé dans le vestiaire du Real Madrid. « Je n’ai pas d’informations particulières sur sa signature. Mais là, ils ont un problème. Ils doivent vendre un joueur, non ? Parce qu’ils ne vont pas vouloir jouer tous les deux au même endroit (Vinicius et Mbappé NDLR). Et quand on parle des chiffres de son salaire qui sont évoqués, cela va créer une distorsion dans le vestiaire, c’est sûr. Ce n’est pas un cadeau », a livré le président du FC Barcelone dans un entretien à Mundo Deportivo.

Pas de quoi réellement faire peur au Real Madrid, qui a l’habitude de gérer les stars, les égos et les gros salaires. Ce fut le cas à l’époque des Ballons d’Or ou de Cristiano Ronaldo. En revanche, il y a bien une réalité, c’est le casse-tête qui va s’offrir à Carlo Ancelotti pour faire coopérer Vinicius Junior et Kylian Mbappé sur le terrain. Ces derniers peuvent toujours être placés dans l’axe, leur côté préféré est très nettement l’aile gauche, et ils y retournent dès qu’ils le peuvent. Et la formation espagnole ne devrait à priori pas être la première de l’histoire à évoluer avec deux ailiers gauches. De là à créer un malaise dans le vestiaire, malgré les efforts que le joueur encore au PSG effectue sur son salaire, il y a encore un pas. Mais le FC Barcelone ne dirait pas non à une bonne petite guerre d’égo dans le vestiaire madrilène la saison prochaine.