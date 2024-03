Depay s'affiche avec des bad boys et se justifie

Héros de l'Atletico Madrid en Ligue des Champions, Memphis Depay a récemment fait la une des journaux pour avoir posté des photos de lui en compagnie de Quincy Promes, condamné à six ans de prison par la justice hollandaise pour trafic de cocaïne. L'attaquant des Pays-Bas a fait une sortie polémique à ce sujet en évoquant également les cas de Benjamin Mendy et Dani Alves.

Même s'il n'est pas toujours titulaire avec l'Atletico Madrid, Memphis Depay continue toujours de se montrer décisif, notamment contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, où son but a permis d'arracher la prolongation. Les Colchoneros se sont finalement qualifiés aux tirs au but pour les 1/4 de finale de la C1. Le joueur de 30 ans a d'ailleurs converti sa tentative. Depay a ensuite été appelé par Ronald Koeman pour les deux matchs amicaux des Pays-Bas, face à l'Écosse et contre l'Allemagne. C'est à cette occasion, en conférence de presse, que l'homme aux 88 sélections avec les Oranjes a été questionné sur ses publications sur les réseaux sociaux aux côtés de Quincy Promes, condamné à six ans de prison par la justice hollandaise pour trafic de cocaïne. L'ancien attaquant de l'OL s'est expliqué de manière assez radicale, en évoquant également sa relation avec Benjamin Mendy et Dani Alves, deux cas aussi controversés.

Benjamin Mendy



All cases dismissed.

So what are we doing now?

Who is going to help this brother heal?

Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name?

How he’s going to have he’s career back?

Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY