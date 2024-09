Mbappé trop bien payé, Bellingham pleure et le Real s'exécute

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Enorme star du Real Madrid, Kylian Mbappé reçoit le plus gros salaire du club. Cela grogne dans le vestiaire et Florentino Pérez a craqué devant les plaintes de Jude Bellingham.

Il y a un an, Jude Bellingham arrivait au Real Madrid dans le cadre d’un transfert à 100 millions d’euros. La star anglaise démontrait un impact incroyable dès le départ, enchainant les buts dans une position d’attaquant de soutien qui lui réussissait totalement. Au point de réussir sur ses premières semaines de compétition, un lancement plus efficace que celui de Cristiano Ronaldo quand il était arrivé dans la Casa Blanca. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est déjà un taulier du vestiaire, et a apporté sa pierre à l’édifice dans la victoire en Ligue des Champions. Mais la signature de Kylian Mbappé change beaucoup de choses, y compris dans l’équilibre du groupe.

5 ME dans la poche pour Bellingham

Même s’il a énormément baissé son salaire par rapport à ce qu’il touchait au PSG, l’attaquant français possède le plus gros contrat du Real Madrid. Avec 15 millions d’euros par an, Mbappé est sur la plus haute marche du podium, sans compter bien évidemment les énormes primes qui lui permettent de grimper beaucoup plus haut. Derrière, Vinicius Jr, qui ne discute pas d’une prolongation de son côté, et Jude Bellingham, estiment que la différence est trop importante, eux qui émargent à 10 ME par an. Résultat, selon OK Diario, Florentino Pérez a fini par craquer devant la pression de l’entourage de l’Anglais, et a accepté d’aligner les salaires sur celui de l’ancien joueur du PSG. Une sacrée augmentation pour Bellingham, qui récupère 5 millions d’euros pour éviter d’avoir à se plaindre d’une grosse différence avec son coéquipier.

Pour le Real Madrid, c’est le moyen d’acheter la paix des braves et de garder le vestiaire uni, mais cela fait tout de même une opération coûteuse pour un joueur qui a signé il y a un an avec déjà le deuxième plus gros salaire du club.