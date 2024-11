Mbappé tourmenté, la France lui fait vivre un enfer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours en grande difficulté avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne parvient pas à s’adapter. L’attaquant français vit une période compliquée, notamment à cause des critiques sévères dans l’Hexagone.

Pendant que son coéquipier Vinicius Junior retrouve des couleurs, Kylian Mbappé reste au fond du trou. L’attaquant du Real Madrid vit des débuts compliqués chez les Merengue. Et ne peut plus compter sur la clémence de la presse espagnole. Autant dire que le Français aura besoin d’un sacré mental pour inverser la situation. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain en est loin, constate le correspondant de L’Equipe à Madrid Antoine Simmoneau, qui décrit un Kylian Mbappé très affecté par les critiques en France.

« En ce moment, c'est un joueur touché mentalement et qui accumule beaucoup de problèmes, a confié le journaliste sur la Cadena SER. Il a beaucoup perdu en popularité. Il focalise un peu la colère de beaucoup de gens, parce qu'au final il n'a pas l'attitude d'un capitaine et cela déplaît beaucoup en France. Je pense qu'il y a une espèce de problème psychologique chez Kylian, parce qu'on voit qu'il n'est plus le même sur le terrain, il n'est pas non plus obéissant, on ne le voit pas prendre du plaisir. Il voit aussi que dans son pays il n'est pas autant aimé qu'il l'aurait souhaité, je crois que ça provoque un mal-être général et que ça se répercute sur le terrain. »

Deschamps protecteur

Et pour ne rien arranger, le sélectionneur des Bleus a préféré le laisser à l’écart. « Je crois que tout d'abord, Deschamps ne veut pas d'un joueur qui va accaparer l'attention et perturber le groupe. Le retour de Kylian aurait suscité beaucoup de questions parce qu'il n'était pas venu au dernier rassemblement en disant qu'il était blessé. Et au final il ne l'était pas parce qu'il avait joué deux matchs avec le Real, même s'il n'était pas à 100%. Pour tout ça, je pense que Deschamps préfère s'éviter le problème directement. Mais c'est un problème qui reviendra. Quand Kylian reviendra, on lui demandera et même encore plus », a prévenu Antoine Simmoneau, également persuadé que Didier Deschamps a protégé son capitaine en lui évitant ce rassemblement.