Mbappé scandalise l'Espagne et se fait agresser

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Année après année, Kylian Mbappé semble se rapprocher puis s'éloigner du Real Madrid. Mais la possible prolongation du champion du monde 2018 au PSG, ce qui obligera le club espagnol à signer un gros chèque pour le recruter, fait scandale en Espagne.

Depuis que Kylian Mbappé avait été écarté de la tournée en Asie du PSG, les médias espagnols se faisaient un plaisir de diffuser l’arrêt que l’attaquant français faisait aux portes du centre d’entraînement à Poissy pour signer des autographes. Il s’agissait surtout de montrer le divorce en cours entre l’international tricolore. Mais, ce dimanche, ce n’est pas le numéro 7 parisien qui a stoppé son véhicule, mais Nasser Al-Khelaifi. Le président qatari des champions de France a posé pour quelques selfies, avant d’entendre un supporter le qualifier de « meilleur président du monde. » Une scène qui a visiblement secoué les supporters madrilènes, lesquels avaient fini par être convaincus que Kylian Mbappé allait rejoindre leur club dès cet été, ce qui ne sera très certainement pas le cas, même s’il ne faut jurer de rien dans ce dossier. Et forcément, les oreilles du joueur parisien sifflent.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

L'an dernier, la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG était mal passée, mais elle avait fini par être oubliée et même pardonnée. Cependant, le communiqué parisien annonçant le retour à l'entraînement du meilleur buteur de l'histoire des champions de France a provoqué une première vague de colères, suivie d'une seconde quand plusieurs médias français ont révélé que Mbappé allait probablement prolonger son contrat, tout en se réservant la possibilité de quitter Paris moyennant un transfert payant dans un an. Et lorsque le PSG a mis en ligne une photo sur laquelle on voit le joueur de 24 ans hilare lors de son bizutage, cela a été le coup fatal.

Le compte X (ex-Twitter) @RMadridistaReal, qui regroupe plusieurs centaines de milliers de supporters du Real Madrid, n'a pas masqué son exaspération, et il a demandé à ses followers de dire de ce qu'ils pensaient de ce revirement dans le dossier Mbappé. C'est peu dire que les commentaires sont salés. « Qu’on arrive enfin au bout de la saga avec Mbappé, qu’il reste à Paris jusqu'en 2070 et qu'on reste très calme en regardant comment il échoue avec son fric », écrit un certain Ivan Santana, visiblement furieux, et il n’est pas le seul. « Mon avis est le même depuis le début, Mbappé n'est pas un joueur fait pour le Real Madrid. J'aimerais qu'il reste loin de mon club. En fait, ce gars déteste le Real Madrid, mais personne ne semble le voir », balance Slim Med.

🌟 Mbappé sí, Mbappé no... HOY VUELVE ÉL.



💣 @jpedrerol regresa esta noche a las 00:00h en MEGA.pic.twitter.com/YWPnivi2eh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2023

Et dans les médias, les regards se tournent désormais vers Josep Pedrerol. Car ce dimanche, l'emblématique journaliste espagnol, qui a surfé sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid à grands coups de « tic-tac » depuis un an, fait son grand retour à partir de minuit. Et déjà, le programme le plus folklorique du PAF espagnol promet de révéler toute la vérité sur le cas Mbappé, ou du moins toute sa vérité. Car c'est une évidence, ce dossier fait autant de bruit en France qu'en Espagne.