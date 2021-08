Barça : Messi s’en va, Griezmann conspué !

Dans : Liga.

C’est officiel depuis jeudi soir, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat en faveur du FC Barcelone.

L’international argentin souhaitait signer un nouveau bail en faveur de son club formateur, mais la situation économique désastreuse du Barça n’a pas rendu possible cette prolongation. Dans une vidéo émouvante publiée jeudi soir, le club catalan a officialisé le départ de Lionel Messi, ce qui marque évidemment un tournant dans l’histoire du FC Barcelone. Ce vendredi matin, l’ambiance était logiquement pesante au centre d’entraînement du club blaugrana. Et selon les informations rapportées par Deportes Cuatro, un homme a été pris en grippe par les supporters de Barcelone. Il s’agit d’Antoine Griezmann, conspué par les Socios du Barça.

Griezmann pris en grippe par les supporters

« Messi est parti à cause de toi » ont notamment lâché certains supporters du FC Barcelone à Antoine Griezmann, à qui il est sans doute reproché de ne pas être retourné à l’Atlético de Madrid, ce qui aurait permis à Barcelone de libérer la masse salariale nécessaire pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Déjà lourdement critiqué pour sa communication et ses prestations sur le terrain depuis deux ans, Antoine Griezmann voit la situation se tendre un peu plus pour lui à Barcelone avec le départ de Lionel Messi que lui ampute certains supporters.

Reste maintenant à voir comment réagira l’international tricolore, qui sera amené à occuper un rôle central dans l’équipe de Ronald Koeman la saison prochaine avec le départ de Lionel Messi. Fort heureusement, le Barça s’est par ailleurs renforcé en attaque. Même si cela peinera à combler le départ de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, le club blaugrana compte dans son secteur offensif Memphis Depay, Sergio Agüero ou encore Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé en plus d’Antoine Griezmann. De quoi monter une équipe compétitive, même sans l'icône Lionel Messi.