Mbappé interdit, le Real prend une mesure inédite

Par Eric Bethsy

Lassé par les rumeurs incessantes autour de Kylian Mbappé, le Real Madrid préfère esquiver. La Maison Blanche veut aussi éviter que ses supporters s’enflamment, d’où la mesure étonnante prise sur le site officiel du club.

Comme on pouvait s’y attendre, la situation de Kylian Mbappé enchante la presse espagnole. Nos confrères suivent avec la plus grande attention l’été de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Français a lui-même animé son actualité avec l’envoi d’une lettre à ses dirigeants, pour leur confirmer qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire l’année prochaine. Remonté, le club francilien serait prêt à le pousser vers la sortie en cas de non-prolongation. Ce serait évidemment le scénario idéal pour le Real Madrid.

💬 Ancelotti sur Mbappé : "Pas correct de parler de joueurs qui ne sont pas au Real" pic.twitter.com/w1Ml9DVuo2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 21, 2023

Mais du côté de la Maison Blanche, on préfère esquiver le sujet. « Kylian Mbappé ? Vous pouvez continuer à parler de joueurs qui ne sont pas à Madrid, moi je peux vous parler du groupe de qualité que nous avons, a répondu l’entraîneur Carlo Ancelotti pendant la tournée estivale des Merengue aux Etats-Unis. Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim Diaz... (…) On parle trop de joueurs qui ne sont pas chez nous, ça ne me semble pas correct. » Pour le Real Madrid, avant d’éventuelles négociations pour le transfert de l’international tricolore, ce n’est pas le moment de manquer de respect au Paris Saint-Germain.

Le flocage Mbappé interdit

C’est sans doute la raison pour laquelle le club espagnol a pris une étonnante mesure sur son site officiel. Alors que les supporters peuvent floquer n’importe quel nom au moment de l’achat d’un maillot en ligne, une seule et unique inscription est désormais interdite, à savoir « Mbappé ». « Désolé ! Notre système de personnalisation ne permet pas l'utilisation de ce nom », peuvent lire les supporters du Real Madrid qui tentent d'anticiper le possible transfert du Parisien cet été.