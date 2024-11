Mbappé et Vinicius, Pau Cubarsi se paye les deux stars

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Mbappé hors jeu et Vinicius privé de Ballon d'Or, la situation des deux stars du Real Madrid inspire le jeune défenseur barcelonais Pau Cubarsi.

Victorieux 4-0 du Clasico le week-end dernier, le FC Barcelone se paye le droit de fanfaronner. Dans un match au scénario inattendu, le Real Madrid n’a pas su ouvrir le score malgré une domination féroce en première période. Vinicius Junior a clairement manqué dans la finition, notamment ce tir proche où il manque le cadre après s’être ouvert le chemin du but, avant de disparaitre des radars. Kylian Mbappé en revanche, on l’a beaucoup vu mais souvent avec des gros plans pour montrer sa déception de s’être fait prendre hors-jeu. A huit reprises.

Dans un entretien avec la radio RAC 1, Pau Cubarsi revient sur la tactique défensive qui a mis l’attaquant français hors jeu à quasiment chaque fois. « C'est surtout une question de communication, que les quatre communiquent entre eux et s'entendent bien. Si l'un sort, les autres suivent la ligne. Quand je vois ça de l'extérieur, je me dis : 'pfiou, voilà un ballon dans le dos qui peut nous faire mal', mais sur le terrain, on fait confiance à la ligne et à ses coéquipiers. Si nous y allons tous ensemble, ils seront hors-jeu », a avoué le défenseur catalan, ravi de voir que la tactique mise en place par Hansi Flick a fonctionné.

Vinicius aurait du aller à la cérémonie

Concernant Vinicius Junior, c’est une nouvelle fois son manque d’humilité qui a été mis en avant par Cubarsi. Ce dernier déplore en effet que, persuadé d’avoir gagné, le Brésilien n’a finalement pas pris la direction de Paris en voyant que Rodri allait finalement l’emporter. « Être dans le top 10 ou le top 20 du Ballon d’Or est déjà un bon prix et il est important pour un footballeur d’y figurer. Dani Olmo et moi étions présent sans rien gagner », a souligné le joueur formé à la Masia, pour qui la deuxième place de Vinicius n’a vraiment rien d’un scandale. « C’était très équilibré entre lui et Vinicius, mais c’est une bonne chose qu’un Espagnol l’ait remporté. Je n’ai pas été surpris que Vinicius ne gagne pas, c’était très équilibré », a livré Cubarsi à propos de la victoire finale de Rodri, très mal prise au sein du Real Madrid.