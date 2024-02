Mbappé devient le problème du Real, la France soulagée

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’un accord définitif, Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid cet été. Un soulagement pour le consultant Emmanuel Petit, persuadé que l’attaquant du Paris Saint-Germain deviendra un problème dans le vestiaire madrilène.

Aucune des parties concernées n’a confirmé la tendance. Mais sauf improbable rebondissement, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi et finalise ses discussions avec la Maison Blanche. Dans la capitale espagnole, tout le monde se réjouit de ce scénario. Mais pour Emmanuel Petit, les Merengue pourraient vite déchanter avec le Français.

« Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème. Non seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership, a prévenu le consultant dans les colonnes du quotidien As. Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et s’il va à Madrid, il devra jouer comme attaquant, comme il l’a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n’est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions et aucune réponse. »

C'est enfin terminé...

En tout cas, Emmanuel Petit ne regrette pas le départ annoncé de Kylian Mbappé. Et surtout la fin de ce feuilleton qui dure depuis des années. « Nous sommes tous fatigués en France, a témoigné le champion du monde 1998. Tous les six mois, c’est toujours la même histoire sur la table. "Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il va rester ? Il est content ? Est-ce qu'il a pris un bon petit-déjeuner ce matin ? Est-ce qu'il a bien fait caca ?" En France aussi, on en a marre. »

« Je peux comprendre que les joueurs soient eux aussi contrariés par cette situation, car toute l’attention est tout le temps tournée vers Mbappé. On ne parle pas du PSG, on parle toujours de Mbappé. Cela pourrait donc être un problème pour certains joueurs de gérer cette situation. Et c’est pour ça que j’ai dit que j’en avais marre d’en parler toutes les trois semaines », a confié Emmanuel Petit à la presse espagnole.