Mbappé au Real Madrid, Cristiano Ronaldo en salive d'avance

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a donné une interview pour Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United, sur sa chaine Youtube. L’occasion pour CR7 d’évoquer l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue.

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Désormais à Al-Nassr en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d’Or vient d’inscrire avec le Portugal durant le rassemblement du mois de septembre le 900ème but de son immense carrière, écrivant encore un peu plus l’histoire du football. Alors que son comportement en club a fait jaser ces dernières semaines, CR7 comme il est surnommé a donné une interview à Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United, et est revenu sur la pression de son transfert au Real Madrid en 2009 : « J’ai remporté de nombreux trophées au Real Madrid, j’y ai tout gagné. Ce fut un plaisir de jouer là-bas pendant neuf saisons et de remporter quatre Ligues des Champions. J’aime le Real. Quand je suis arrivé, j’étais le joueur le plus cher de l’histoire. Il y avait de la pression, mais je croyais en mon histoire. C'était un défi mais j’aimais montrer aux gens qu’ils se trompaient. J’étais heureux à Madrid», a-t-il d’abord affirmé avant d’évoquer l’arrivée au sein de la Maison Blanche de Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo évoque l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

⚪️ Cristiano Ronaldo on Kylian Mbappé joining Real Madrid: “I think Kylian is going to do very well at Real Madrid”.



“The structure of club is very nice, solid. They have a great coach and president. He will do well there for sure”. pic.twitter.com/Lae58u75Jj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

La star portugaise était l’idole de jeunesse du meilleur buteur de l’histoire du PSG et a dit ce qu’il pensait de l’attaquant français, qui vient d’effectuer ses premiers pas avec le Real Madrid ces dernières semaines : « Je pense que Mbappé fera de bonnes choses. La structure du club est bonne et solide. Ils ont un grand entraîneur, en plus du président qui est là depuis un très long moment. Le club ne sera pas un problème pour son talent, et il l’a démontré. Mbappé peut être le prochain Ballon d’Or, tout comme Bellingham, Haaland, Yamal. Le Real Madrid est le plus grand club de l’histoire. Mbappé est déjà là-bas, ils seront toujours aussi forts même si je ne sais pas s’ils seront plus forts que la saison dernière. Ils ont des joueurs et une équipe fantastique. Ils seront l’une des meilleures du monde», a-t-il affirmé. Pour être sur les traces de CR7 au Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir travailler mais a au moins la reconnaissance de l’un de ses prédécesseurs. A lui de confirmer tout cela sur le terrain à présent.