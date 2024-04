Martin Braithwaite vaut 247 ME, quelle efficacité ‍!

A 32 ans, Martin Braithwaite n'en a pas encore terminé avec sa carrière de footballeur. Aujourd'hui à l'Espanyol Barcelone, le Danois joue sans pression mais avec une belle efficacité.

Martin Braithwaite est un joueur bien connu de la Ligue 1. A Toulouse, l'attaquant s'était révélé avant de partir en Angleterre du côté de Middlesbrough. Si on pensait que sa carrière ne décollerait pas forcément plus que cela, il a néanmoins fini par être recruté par le FC Barcelone. Il y aura en tout joué 57 matchs pour 8 buts inscrits. Aujourd'hui à l'Espanyol en deuxième division, Braithwaite retrouve de la confiance et enchaine les buts. A 32 ans, il compte terminer sa carrière tranquillement avant de passer à autre chose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va pouvoir le faire dans une très grande sérénité.

🇩🇰 Martin Braithwaite may not have lit it up at Barcelona…



𝙃𝙤𝙬𝙚𝙫𝙚𝙧, thanks to the income from his career, coupled with smart investments, the Danish striker is one of the 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁 footballers in the world. 😲



‣ His portfolio has an accumulated value of €𝟐𝟒𝟕… pic.twitter.com/mICxha6d5i