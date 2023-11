Marcelo demande pardon d'avance au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Titulaire avec Fluminense lors de la finale de la Copa Libertadores, Marcelo a remporté le titre en prolongation face à Boca Juniors. Le latéral gauche a concédé que cette victoire est la plus importante de sa carrière, devant toutes celles amassées avec le Real Madrid.

Formé à Fluminense, Marcelo a découvert le monde professionnel avec le club de son enfance, le temps d'une saison pleine, avant de gravir les sommets avec le Real Madrid. Le Brésilien est une légende du club espagnol, dont il est le joueur le plus titré avec 25 médailles, dont 5 Ligues des Champions et pléthore d'autres trophées. Pourtant, aucun ne semble pouvoir rivaliser avec le dernier en date, à Fluminense. Remplacé à la 80e minute de cette finale de Copa Libertadores, le joueur de 35 ans a assisté depuis le banc au sacre de ses coéquipiers, avant de fondre en larmes. Après la rencontre, Marcelo a avoué que ce titre était d'ores et déjà le plus important de sa carrière.

Fluminense devant tout, le Real Madrid comprendra

« Le Real me comprendra : aujourd'hui, j'ai remporté le titre le plus important de ma carrière parce que Fluminense est le club qui m'a élevé. C'est mon club de cœur. Je remporte ce trophée avec le club qui m'a donné tous les outils pour faire ma carrière, avec les employés qui m'ont vu grandir. Il n'y a rien de plus gratifiant. Cela n'a pas de prix » a avoué, très ému, le défenseur au micro d'ESPN. De retour dans son club formateur, Marcelo soulève une sixième compétition continentale, vraisemblablement la plus importante à ses yeux, tant elle signifie le chemin qu'il a parcouru depuis Rio de Janeiro. Une 18e finale remportée sur 21 disputées pour l'ancien défenseur de l'Olympiakós. La boucle est bouclée pour Marcelo, dont l'armoire à trophées ne s'arrête définitivement pas de se remplir.