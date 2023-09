Marca met le feu au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La Ligue des champions reprend ses droits dans moins d'une semaine. C'est le vrai début de la saison pour les grands clubs avec un nombre de matchs assez important à gérer. Le Real Madrid, très touché par les blessures, doit faire des miracles pour bâtir un effectif.

Après un relatif repos, les choses sérieuses démarrent et le Real Madrid tremble déjà. Le début de la Ligue des champions dans une semaine met mal à l'aise le club madrilène et il y a de quoi. Le Real Madrid a été touché par les blessures en ce début de saison : des blessures graves comme pour Courtois et Militao, d'autres plus légères comme pour Vinicius. Ayant déjà subi le départ de Benzema cet été, les Merengues auront beaucoup moins de stars à aligner ces prochaines semaines. Des stars plus rares mais surtout un manque de joueurs globalement. Carlo Ancelotti possède le minimum syndical alors que le programme s'annonce XXL au niveau des matchs.

15 joueurs de champ à 100% pour le Real

Le Real Madrid doit disputer 7 matchs en seulement 21 jours et les adversaires ne sont pas très évidents à négocier : Real Sociedad, Atlético Madrid, Las Palmas, Gérone et Osasuna en Liga ; l'Union Berlin et Naples en Ligue des champions. Des rendez-vous difficiles, encore plus quand on ne possède pas suffisamment de forces. Marca tire la sonnette d'alarme dans un article où est détaillé le nombre de joueurs dont dispose Carlo Ancelotti.

Alerta Ancelotti 🚨



El Madrid se prepara para la primera etapa reina del calendario: 7 partidos en tres semanas, un primer arreón que tiene en alerta al equipo porque le va a pillar justo de efectivos, al menos en el primer tramo



Informa @CaldeJLCL 👇 https://t.co/gxEjN91M4G — MARCA (@marca) September 13, 2023

Les Madrilènes n'ont que deux gardiens avec Kepa et Lunin et surtout 15 joueurs de champ à 100% de leur forme seulement ! Tout juste suffisant pour composer un groupe pour une rencontre de championnat. Néanmoins, le quotidien madrilène évoque les retours attendus de Ferland Mendy et de Dani Ceballos très prochainement. Vinicius se prépare lui activement pour rejouer face à l'Atlético, troisième étape du programme merengue. Avec 17 joueurs de champ à utiliser contre la Real Sociedad ce week-end, Carlo Ancelotti essayera de faire tourner au maximum. Mais, il faudra sans doute serrer les dents pour les joueurs du Real d'autant que la plupart d'entre eux (12 joueurs sur 17 disponibles) sont internationaux et reviennent parfois du bout du monde.