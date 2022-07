Madrid sans Benzema, ça rend fou Ancelotti

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a perdu le Clasico face au Barça (0-1) ce samedi soir aux Etats-Unis. L'absence de Karim Benzema s'est beaucoup fait ressentir pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... C'est certainement ce qu'a dû se dire Carlo Ancelotti ce samedi soir face au Barça. Ses joueurs, qui disputaient leur premier match de préparation, ont eu fort à faire contre des Catalans bien plus rodés et renforcés par les arrivées de Robert Lewandowski ou encore Raphinha. Car dans ce Clasico, le Real Madrid n'a pas montré grand-chose et n'aura même pas cadré le moindre tir. Il faut dire que Karim Benzema était le grand absent de ce match de gala. Un Karim Benzema qui a pris l'habitude ces derniers mois de totalement porter le Real Madrid sur ses épaules. La saison passée, le Français avait notamment inscrit 27 buts en 32 matchs de Liga. En Ligue des champions, son apport a été considérable pour aller chercher un quatorzième sacre dans la compétition.

Benzema pas là, Ancelotti déprime

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a réagi à la défaite de ses troupes face au Barça. Pour lui, l'absence de Karim Benzema a beaucoup pesé : « C'est le meilleur attaquant au monde et c'est clair qu'il nous manque quelque chose quand il n'est pas là. Il jouera 45 minutes contre l'América (mercredi) et encore plus face à la Juventus Turin (dimanche prochain), lorsque j'alignerai l'équipe qui disputera la Supercoupe d'Europe (contre l'Eintracht Francfort le 10 août). Aucun joueur au monde ne peut remplacer Karim ». Encore trop juste physiquement pour jouer face à la formation de Xavi, Benzema devrait donc bien grappiller quelques minutes le 27 juillet prochain lors de la rencontre contre l'América. Il restera encore un match de préparation après cette rencontre. Ce sera face à la Juventus le 31 juillet. Après, les choses sérieuses vont commencer avec la Supercoupe d'Europe à disputer contre Francfort. Le Real Madrid va espérer d'ici-là que Karim Benzema fasse la meilleure préparation possible pour débuter la nouvelle saison.