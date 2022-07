PSG : Neymar au Real Madrid, il lance l'idée folle

Dans : PSG.

Jugé incompatible avec le nouveau projet du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar se retrouve poussé vers la sortie. Une situation incompréhensible pour son compatriote Casemiro, prêt à l’accueillir au Real Madrid.

Indirectement taclé par le président Nasser Al-Khelaïfi le mois dernier, Neymar a sans doute compris le message. Le meneur de jeu n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain, dont la direction souhaite son départ afin de mieux lancer son nouveau cycle. Mais pour le moment, le cas du Brésilien ne fait pas l’unanimité au sein du club de la capitale. En effet, l’entraîneur Christophe Galtier a toujours affirmé qu’il souhaitait conserver Neymar dans son effectif. Et son discours n’a pas changé après la victoire en amical contre les Urawa Red Diamonds (3-0) samedi. Cependant, le coach du PSG a reconnu qu'il n'avait pas le choix final.

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison, a complimenté le coach parisien. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner. »

Pour Neymar, les choses sont claires et le Brésilien l'a répété dans un entretien à l'AFP, il veut rester au Paris Saint-Germain et n'a reçu aucun signal de ses dirigeants lui prouvant que ces derniers voulaient le virer lors de ce mercato estival 2022. Mais la nature a horreur du vide et en Espagne certains voient bien Neymar rejoindre Karim Benzema au Real Madrid. Une des légendes actuelles des Merengue est prêt à dérouler le tapis rouge pour accueillir son ami.

Casemiro tend la main à Neymar

Malgré sa proximité avec le conseiller football Luis Campos, qu’il avait déjà côtoyé à Lille, Christophe Galtier ne sera sans doute pas le principal décideur sur le cas Neymar. En cas d’offre satisfaisante, on peut penser que le Paris Saint-Germain ira contre l’avis de son entraîneur. Une situation incompréhensible vu de Madrid, où l’international auriverde Casemiro s’est dit prêt à accueillir son compatriote. « Neymar peut jouer dans n'importe quelle équipe au monde, a commenté le milieu du Real sur SporTV. Si le Paris Saint-Germain n'en veut pas, le Real Madrid le veut bien, d'accord ? » Après le feuilleton Kylian Mbappé, pas sûr que les deux clubs soient disposés à discuter, même si dans le football il ne faut jurer de rien, surtout lorsque l'on parle d'un des joueurs les plus énormes en matière de marketing. Et si en plus ça peut agacer le FC Barcelone.