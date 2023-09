Luka Modric sent venir la trahison du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Prolongé d’une année supplémentaire, Luka Modric ne s’attendait pas à vivre une entame de saison aussi difficile. Le milieu du Real Madrid n’a pas débuté les trois premiers matchs de Liga et risque de s’interroger sur les motivations de ses dirigeants.

Luka Modric sur le banc des remplaçants, c’est la nouvelle image à laquelle les supporters du Real Madrid doivent s’habituer. Le milieu de terrain a débuté les trois premières journées de Liga en tant que remplaçant derrière les jeunes Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde ou encore Jude Bellingham. « Je suis totalement tranquille, conscient que je dois travailler comme toujours et que j'aurai des opportunités tôt ou tard », a réagi Luka Modric auprès du média Sportske Jutarnki.

Modric dépassé par la jeunesse

« Je suis conscient qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, que ces jeunes sont des joueurs de haut niveau, a-t-il reconnu. Je suis toujours persuadé que j'ai encore le niveau pour jouer au Real Madrid. » Il n’empêche que la situation incite le Merengue à s’interroger. Au moment de sa prolongation jusqu’en 2024 en juin dernier, Luka Modric n’avait pas imaginé un changement de statut aussi soudain. Le Ballon d’Or 2018 s’était laissé convaincre par le discours rassurant de ses dirigeants.

« Ma seule condition pour rester, c'était que je sois traité comme un joueur compétitif, comme je l'ai été jusqu'ici, et qu'on ne me garde pas dans l'effectif en se basant sur mes mérites passés, a expliqué le cadre madrilène. Personne n'est content quand il ne joue pas. Je ne suis pas resté juste pour rester, je veux jouer, prendre du plaisir sur le terrain et profiter du Real Madrid. Après toute ma carrière, durant laquelle je ne suis pas sûr d'avoir été sur le banc pendant trois matchs consécutifs, cette sensation m'a paru étrange. Mais bon, l'entraîneur (Carlo Ancelotti, ndlr) avait ses raisons. Je ne me cacherai sûrement pas et je ne faiblirai pas. » A 37 ans, Luka Modric refuse toujours de laisser sa place.