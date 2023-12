Lloris, Navas, la liste de Noël du Barça est tombée

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Marc-André Ter Stegen est blessé au dos et vient même de se faire opérer en France. Il ratera les deux prochains mois de compétition, laissant son club le FC Barcelone orphelin. Les Catalans étudient toutes les options possibles pour le remplacer.

Le FC Barcelone n'est décidément pas épargné par la malchance cette saison. Les Blaugranas ont déjà perdu Gavi jusqu'à la fin de saison pour une rupture du ligament croisé antérieur. Voici désormais qu'ils feront sans leur gardien allemand Marc-André Ter Stegen pour les deux prochains mois. Ce dernier connaissait des douleurs au dos dernièrement. Il a finalement du se faire opérer du côté de Bordeaux. Même si Inaki Pena est un bon gardien remplaçant, le FC Barcelone va se passer de l'un des meilleurs gardiens au monde avec Ter Stegen. Il lui faut désormais un solide portier pour affronter les prochaines échéances : Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi voire les huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain.

Expérimentés, libres, les gardiens qui tentent le Barça

Le quotidien catalan Sport livre les pistes étudiées par la direction barcelonaise. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles sont nombreuses. Parmi les noms les plus célèbres figurent Hugo Lloris et Keylor Navas. Le Français de 36 ans n'est plus utilisé à Tottenham cette saison alors qu'il possède un statut de champion du monde avec l'Equipe de France. Keylor Navas est quant à lui le deuxième voire troisième gardien du PSG derrière Gianluigi Donnarumma et rien ne semble montrer qu'il puisse dépasser l'Italien dans la hiérarchie. Ces deux joueurs ne diraient pas non au FC Barcelone à n'en pas douter.

Pourtant, selon Sport, ce ne sont pas les pistes les plus sérieuses du Barça. Le club catalan pense d'abord à recruter David De Gea, qui est libre depuis la fin de son contrat à Manchester United l'été dernier. Aaron Ramsdale est aussi en bonne place dans l'esprit des dirigeants catalans mais l'Anglais, devenu numéro 2 à Arsenal derrière Raya, ne sera pas lâché aussi facilement par les Gunners. Enfin, le FC Barcelone étudient les profils de Kasper Schmeichel (Anderlecht), Roman Burki (ex-Dortmund, aujourd'hui en MLS) et Yassine Bounou (Al-Hilal). Le Barça choisira prioritairement un gardien peu cher et facile à signer pour, faut-il le rappeler, assurer un court intérim de Ter Stegen avant de vite s'effacer.