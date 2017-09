Liga : Pas d'Enzo Zidane contre le Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les retrouvailles entre Enzo et Zinedine Zidane n'auront pas lieu ce samedi à l'occasion du match de Liga entre Alaves et le Real Madrid. En effet, le fils de l'entraîneur du Real Madrid ne figure pas sur la feuille de match et ne jouera donc pas cette rencontre qui était très attendue, notamment pour cette opposition familiale. Enzo Zidane avait été libéré de son contrat au Real Madrid lors du dernier mercato afin de pouvoir s'engager avec Alaves. A priori, cette absence pourrait être liée à une clause de l'accord qui avait permis à Zidane Jr de partir de Madrid.