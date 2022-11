Messi et Ronaldo trop forts pour lui, Griezmann soupçonne Simeone

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann passe par des moments difficiles sous le maillot de l'Atlético Madrid. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe de France, à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar.

Les temps sont durs pour Antoine Griezmann ! Depuis son retour à l'Atlético Madrid après une expérience ratée au FC Barcelone, le champion du monde souffle le chaud et le froid. Et surtout le froid ces dernières semaines. Pris dans un litige entre les Colchoneros et les Catalans au sujet de son transfert, Griezmann a longtemps dû faire avec des bouts de match. La situation s'est arrangée mais ses prestations n'ont pas de quoi vraiment rassurer. Malgré des statistiques honorables, avec 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 18 rencontres disputées cette saison toutes compétitions confondues, Griezmann sait qu'il peut beaucoup mieux faire. Et il ne s'en est pas caché lors d'une chronique pour Sport.

Griezmann se lâche

¡@AntoGriezmann, directo al fondo de la red! 🔥



¡Una gran conexión en un #CádizAtleti! pic.twitter.com/OE9k8HzShQ — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2022

En effet, l'ancien joueur de la Real Sociedad est revenu sur ses récentes performances. Et pour lui, plus question de s'asseoir à la même table que Leo Messi et Cristiano Ronaldo, surtout après l'élimination récente de l'Atlético en Ligue des champions. « Cher journal. Ça a été une semaine difficile à Atleti, je ne vais pas le nier. Des fins de matchs extrêmes qui vont toujours dans l'autre sens, une défense qui prend l'eau, une élimination des compétitions européennes... C'est clair pour moi que cette année, je n'allais pas m'asseoir à la table de Messi (en Ligue des champions), mais ça n'allait pas non plus être possible d'être à celle de Cristiano (en Ligue Europa). C'est dommage, même s'il faut rester fidèle à la philosophie du Cholo. Je le serai toujours. Je lui en dois une : sans Simeone, en ce moment je ne sais pas où j'en serais... Eh bien, oui, probablement sur le banc. Alors n'oublions pas : match par match, combat pendant 90 minutes (ou 100, dans notre cas). C'est ce dernier qui m'a le plus surpris ces dernières semaines. J'avais oublié combien de temps duraient les réunions », a notamment indiqué Antoine Griezmann, qui se dit pleinement concentré pour redresser la barre avec son club, mais aussi avec l'équipe de France. Malgré sa mauvaise forme, Grizou devra assumer son rôle de leader, surtout dans un groupe qui sera amputé de certains joueurs cadres.