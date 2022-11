Liga : Madrid supplie Thomas Tuchel de venir !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Thomas Tuchel est actuellement sans club depuis son départ de Chelsea. Le technicien allemand veut prendre son temps avant de faire son choix.

Tout va très vite dans le football et Thomas Tuchel a récemment pu en faire l'expérience. L'ancien coach du PSG a très vite connu le succès avec Chelsea, remportant la Ligue des champions quelques mois seulement après son arrivée à Londres. Mais après ce succès majeur, ses joueurs ont eu du mal à repartir de l'avant. Entre résultats décevants, mercatos ratés et changement de propriétaire, les Blues connu pas mal de péripéties. Résultat, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions et le projet du club londonien a changé. S'il a reçu certaines propositions pour reprendre du service depuis son départ de Chelsea, l'Allemand les a toutes déclinées, indiquant avoir besoin de couper avec le football pour prendre la meilleure décision pour sa carrière dans les prochaines semaines.

Tuchel, destination Liga ?

Thomas Tuchel a indiqué avoir refusé 3 clubs de Premier League depuis son limogeage de Chelsea ! ❌



(Sport Star) pic.twitter.com/79vxV3cq92 — BeFootball (@_BeFootball) October 29, 2022

Selon les informations de Todo Fichajes, Thomas Tuchel a une très belle cote en Espagne. Et un poste majeur pourrait bientôt se libérer. Depuis son élimination de la Ligue des champions mais aussi de la possibilité d'être reversé en Ligue Europa, l'Atlético Madrid pourrait se séparer de Diego Simeone. Et le média espagnol indique que les Colchoneros veulent miser sur Thomas Tuchel pour relancer une dynamique en berne. Cette arrivée serait anticipée pour l'été prochain, l'Allemand souhaitant pour le moment être loin du monde du football. A Madrid, la tension est palpable et que ce soit du côté des joueurs ou des fans, le courant ne passe plus avec Diego Simeone. Le jeu minimaliste et les méthodes de l'Argentin sont décriés depuis de nombreux mois. Todo Fichajes termine en précisant qu'un émissaire de l'Atlético Madrid a déjà contacté l'agent de Thomas Tuchel pour prendre le pouls d'une possible arrivée. Il est d'ailleurs convenu que des pourparlers auront lieu en mai prochain. Reste à savoir si Thomas Tuchel sera séduit par une arrivée à l'Atlético Madrid et si les dirigeants du club seront enclin à revoir leur vision du football.