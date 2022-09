Ang : Des dossiers sur Tuchel, on comprend mieux son éviction

Après la défaite contre le Dinamo Zagreb (1-0) mardi en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a perdu son poste de manager à Chelsea. Sans parler du début de saison mitigé, l’entraîneur allemand avait fini par lasser certains joueurs à force de se plaindre sur son banc de touche.

Avec plus de 300 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts, Chelsea a forcément de hautes ambitions et de grandes exigences. Thomas Tuchel a pu s’en apercevoir, lui qui a pris la porte après seulement sept matchs disputés cette saison. Le club londonien l’a en effet licencié mercredi au lendemain de la défaite contre le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions. Ce n’était pas forcément le revers de trop, précise la presse anglaise, qui explique que la décision était prise avant cette contre-performance.

589 days in charge but no manager has ever reached more major domestic/European finals with the Chelsea than Thomas Tuchel (4) pic.twitter.com/QB1l4PVkoP