Liga : Le Real ne lâche pas l'Atlético, le Barça si

Dans : Liga.

Ce dimanche soir, le multiplex de la 37e journée de Liga n'a pas rendu son verdict dans la course au titre, même si le Barça est désormais écarté, loin derrière l'Atlético et le Real.



Cette avant-dernière journée de championnat pouvait être décisive en Espagne. Alors que le Real a parfaitement fait le travail à Bilbao (1-0), grâce à un but de Nacho, l'Atlético a également assuré le coup. Non sans mal, puis les Colchoneros étaient menés 0-1 jusqu'à 81e minute de jeu. Mais avec des buts de Renan Lodi (82e) et Suarez (88e), l'équipe de Diego Simeone a finalement arraché une précieuse victoire (2-1). Un succès qui permet à l'Atlético de conserver la tête de la Liga avec deux points d'avance à une journée de la fin. Ce qui signifie donc que le trophée se disputera la semaine prochaine. Mais sans le Barça, défait sur sa pelouse par le Celta Vigo (1-2), malgré un but de Messi.

Troisième, le FCB n'est d'ailleurs même pas sûr de conserver sa place sur le podium. Puisque Séville, déjà qualifié pour la Ligue des Champions, reste à deux longueurs après sa claque reçue à Villarreal (0-4). Lors de la dernière journée, l'équipe d'Unai Emery (7e avec 58 points), finaliste de l'Europa League, jouera sa place en C3 face à la Real Sociedad (5e avec 59 points) et le Betis (6e avec 58 points). Dans la lutte pour le maintien, le suspense reste aussi à son comble, même si Eibar (20e avec 30 points) est presque condamné, derrière Valladolid (19e avec 31 points), Elche (18e avec 33 points) et Huesca (17e avec 33 points).