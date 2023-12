Liga ‍: Le boss a parlé, il n'y a que de l'amour pour Griezmann

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann pourrait devenir prochainement le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Une énorme fierté pour son président, Enrique Cerezo.

L'Atlético avait flairé la bonne affaire il y a quelques mois en recrutant de nouveau Antoine Griezmann. Si son retour était difficile et que le champion du monde devait regagner le coeur des supporters après son passage au Barça, il n'a pas mis longtemps à le faire. Et dans les prochaines heures, il pourrait même devenir le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros devant Luis Aragones. Une immense fierté pour tout un club et son président, Enrique Cerezo.

Griezmann, son président est amoureux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Dans un long entretien accordé à Marca, le président le plus titré de l’Atlético Madrid n'a pas tari d'éloges concernant Grizou, tout en se montrant confiant pour son avenir au club. « Vous n’allez pas le copier 40 fois, mais 100 fois : « Griezmann est un joueur de l’Atletico Madrid et il sera un joueur de l’Atletico Madrid ». Nous sommes toujours en contact avec les joueurs, le renouvellement, quand il arrivera, sera annoncé. Aujourd’hui, vous commencez à parler et cela se termine dans deux mois ou le lendemain. Mais ce que je veux dire, c’est que ce sont des joueurs clés pour l’Atletico Madrid et des joueurs importants qui ont tout donné. Regardez, Griezmann a égalé le record de Luis Aragonés, ce qui semblait pratiquement impossible. Ce qui nous intéresse, ce sont des joueurs qui aiment, qui sont là et qui ressentent ce club comme Griezmann », a notamment indiqué le boss madrilène, alors que le contrat du Français se terminera en juin 2026. Il se dit qu'ensuite, le joueur filera directement en MLS, son rêve d'enfant. A moins que le football ne réserve encore des surprises au champion du monde français.