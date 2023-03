Liga : Elyaz Zidane enflamme déjà le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

La famille Zidane n'est jamais très loin de l'actualité du ballon rond. Si Zinedine fait énormément parler, lui qui recherche toujours un banc, ses fils se font aussi une petite place.

Zinedine Zidane a eu une fantastique carrière de joueur avant de briller également sur le banc du Real Madrid. Légende du football, le Ballon d'Or 98 a eu la chance d'avoir quatre enfants. Quatre garçons piqués par le virus du football, comme leur papa. Mais le nom est difficile à porter et les fortunes sont diverses. Enzo (27 ans) évolue à Fuenlabrada, Luca (24 ans) à Eibar, Théo (20 ans) avec la réserve du Real Madrid. Enfin, le petit dernier de la fratrie, Elyaz (17 ans), évolue aussi au Real Madrid avec les jeunes au poste de latéral gauche même s'il est aussi capable d’occuper le rôle de défenseur central. Et le jeune fils Zidane mène très bien sa barque pour le moment.

Elyaz Zidane enflamme l'Espagne

Elyaz Zidane pelas categorias de base da Seleção Francesa 😎👊🏻 pic.twitter.com/vruST7Pyi7 — Ministra Lice (@halazidwne) September 22, 2022

En effet, il y a quelques mois, il a fait parler de lui après la victoire de l’équipe de France U17 au championnat d’Europe. Dorénavant U18 avec les Bleus, il continue sa belle progression au Real Madrid. Marca parle de lui comme d’un joueur « fort » et « puissant ». Il faut dire qu'avec ses 1,94m, Elyaz Zidane a des arguments de poids qui parlent pour lui. Ces dernières heures, le fils de Zidane a pris part à la séance d’entraînement avec le groupe professionnel des Merengue. De quoi enflammer Marca : « Elyaz, le quatrième Zidane dans la formation de l’équipe première. Elyaz est le plus jeune fils de Zinedine Zidane et il s’est entraîné avec l’équipe d’Ancelotti. Malgré le fait qu’il l’ait déjà fait en décembre dernier lors de la Coupe du monde, lorsqu’Ancelotti a mélangé les quelques joueurs de l’équipe première avec l’académie, c’est donc aujourd’hui la première fois qu’il le fait en séance normale avec toute l’équipe première. Il faudra voir maintenant jusqu’où ira sa carrière à Madrid ou loin de Valdebebas ». Car l'Espagne le sait, et le Real Madrid aussi, il est très difficile de s'imposer dans une telle institution. Enzo et Luca s'y sont cassés les dents. Mais les deux plus jeunes y sont encore et Elyaz est celui qui porte le plus d'espoirs pour marcher dans les traces de son père.