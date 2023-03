EdF : Platini et Zidane appelés au secours de la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mardi matin lors du comité exécutif extraordinaire de la FFF, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président.

Le départ de Noël Le Graët est un tournant pour la Fédération française de football, qui va maintenant devoir se trouver un nouveau patron sur le long terme. Philippe Diallo a été nommé par intérim et ambitionne de garder ce poste lors des prochaines élections. Mais du côté de Daniel Riolo, on continue de militer pour que Michel Platini se présente à la présidence de la Fédération française de Football. Au micro de RMC, le journaliste a de nouveau fait part de son envie de voir l’ancien président de l’UEFA à la tête du football français. Mais cette fois, Daniel Riolo a affiné son organigramme idéal de la FFF car dans ses rêves les plus profonds, l’éditorialiste aimerait que Michel Platini débarque avec un certain Zinedine Zidane dans ses valises au poste de sélectionneur en lieu et place de Didier Deschamps.

Riolo rêve du ticket Zidane-Platini à la FFF

« Philippe Diallo va tout faire pour s’accrocher. Je suis désolé mais je ne suis pas convaincu, je veux qu’on aille sur quelque chose avec des anciens joueurs charismatiques. Le pouvoir politique le veut et ça va dépendre de lui, mais il faut que Michel Platini vienne sauver le football français. Moi, je veux que le duo Platini-Zidane vienne sauver le football français. Je suis certain que c’est possible car si des élections sont provoqués et qu’il s’empare du projet, Platini sera élu. Je veux qu’on passe à autre chose et je souhaite que le pouvoir politique mette son nez là-dedans » a lancé Daniel Riolo, qui a longtemps milité pour le départ de Noël Le Graët, qui est intervenu ce mardi. Le journaliste espère maintenant que les choses vont continuer de s’accélérer et rêve de voir Michel Platini et Zinedine Zidane à la Fédération française de football. Reste que pour l’instant, le président de la FFF se nomme Philippe Diallo. Quant au poste de sélectionneur, malgré le départ d’un président qu’il a soutenu pendant plus de dix ans, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026.