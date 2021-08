Liga : Camouflet pour le Barça, Depay et Garcia ne sont pas inscrits !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone s'était réjoui dans un communiqué que la Liga ait validé les contrats de Memphis Depay et Eric Garcia. Seul problème, la Liga a fermement démenti que ce soit le cas, les dossiers étant encore à l'étude.

Samedi, peu avant midi, et à la veille de son premier match de Liga, le FC Barcelone a publié un communiqué en annonçant « avoir pu inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj en Liga. Cela a été possible grâce à l'accord conclu avec Gerard Piqué pour que le deuxième capitaine de Barcelone baisse considérablement son salaire. » La Ligue espagnole de football n’avait en effet pas encore validé les contrats des nouveaux joueurs du Barça en raison des problèmes de masse salariale. Tout semblait donc réglé pour Ronald Koeman, lequel s’était même réjoui quelques heures plus tard que cette histoire se termine bien, le coach néerlandais étant satisfait d’avoir la totalité de son effectif à disposition avant de recevoir la Real Sociedad.

Seul problème, ce samedi soir, dans un communiqué, la Liga a fermement démenti avoir donné son feu vert concernant Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj. « Concernant la déclaration de ce matin du FC Barcelone sur l'inscription des joueurs Memphis Depay et Eric Garcia en Liga, l'association souhaite préciser que les documents sur ces inscriptions n'avaient pas été envoyés par le FC Barcelone au moment de son communiqué, mais cet après-midi, après que La Liga a notifié cela au club. Les documents sont en cours d'examen par les équipes de contrôle économique et de la compétition de La Liga afin de vérifier qu’ils sont conformes à la réglementation », précise la Liga, qui ne dit pas si une décision sera prise d’ici dimanche soir.