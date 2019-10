Liga : Barça-Real officiellement reporté

Dans : Liga, Foot Europeen.

Il n’y aura pas de Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le 26 octobre prochain. Le match a été reporté à une date ultérieure par les instances espagnoles. En cause, les violences et surtout les manifestations et rassemblements qui ont lieu en ce moment en Catalogne, après la condamnation à de la prison ferme de plusieurs indépendantistes.

Ce climat tendu aurait provoqué une vive politisation de ce match toujours très attendu en Espagne, et très regardé dans le monde, selon le gouvernement espagnol. L’idée d’inverser la rencontre a été repoussée et les deux clubs ont jusqu’à lundi soir pour trouver un terrain d’entente et une nouvelle date.