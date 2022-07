Lewandowski va faire une Griezmann, le Barça va pleurer

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en s'attachant les services de Robert Lewandowski. Les Catalans peuvent se prendre à rêver de nouveau.

Ces dernières saisons, le Barça est passé par des moments très compliqués. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le club catalan n'a pas été à la hauteur. Depuis l'arrivée de Xavi comme entraineur, les choses vont un peu mieux. Le collectif se connait de plus en plus et l'ancien milieu de terrain sait où il veut emmener ses joueurs. Dans son projet, Xavi réclamait de belles recrues cet été sur le marché des transferts. C'est pour le moment chose faite, avec les arrivées notables de Raphinha (Leeds) et de Robert Lewandowski (Bayern Munich). Le Polonais, bientôt âgé de 34 ans, va donc découvrir un nouveau championnat et une institution en pleine reconstruction. Si certains observateurs sont très confiants pour l'ancien du Bayern, ce n'est pas forcément le cas pour Eric Huët.

Lewandowski au Barça, déjà quelques doutes

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet émis ses doutes sur le transfert de Lewandowski au Barça. « Quand Griezmann a signé au FC Barcelone, on était persuadé qu'il allait réussir. On a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Messi à Paris il y a un an, on était sûr que ça allait réussir, et ça n'a pas pris tout de suite. Lewandowski a de superbes statistiques, avec sept fois de suite plus de 40 buts inscrits en club. Mais Lewandowski doit s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle culture, à un nouveau style de jeu prôné par Xavi. A bientôt 34 ans, je ne suis pas sûr que ce soit gravé dans le marbre qu'il réussisse immédiatement au Barça », a notamment indiqué Eric Huët, qui sait qu'un transfert dans un club comme le Barça n'est pas quelque chose d'anodin. Actuellement à Miami avec les Catalans, le Polonais va devoir vite prendre la température dans le groupe afin de monter en puissance et faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire marquer des buts. En Espagne, sa future rivalité avec Karim Benzema est d'ailleurs très attendue.