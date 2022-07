Lewandowski au Barça, le Bayern Munich crie victoire

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le transfert de Robert Lewandowski est désormais imminent, le président du Bayern Munich a confirmé avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone concernant l'attaquant polonais.

Ce samedi, si Robert Lewandowski est venu au centre d’entraînement du Bayern Munich, ce n’était pas pour continuer à préparer la saison prochaine avec les champions d’Allemagne. Après avoir traîné les pieds ces derniers jours, venant même en retard, le buteur polonais sait qu’il a obtenu gain de cause. Le Bayern et le Barça ont en effet trouvé un accord complet et si Lewandowski est venu sur la pelouse bavaroise, c’est pour saluer une dernière fois ses coéquipiers et le staff technique qu’il s’apprête à quitter après huit saisons passées à Munich. Président du club allemand, Oliver Kahn a confié à la presse présente à cette occasion que tout avait été bouclé avec Joan Laporta, et même s’il avait prétendu ces dernières semaines vouloir à tout prix conserver celui qui quitte la Bundesliga après avoir marqué 312 buts, l’ancien portier allemand a reconnu que Robert Lewandowski partait.

Lewandowski signe au Barça, le Bayern est content

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

S’exprimant dans les médias allemand, Oliver Kahn voit le départ de Robert Lewandowski une grande victoire pour son club. « Finalement, Barcelone a proposé une somme qui rend la vente de Lewandowski totalement logique pour nous. De plus, nous venons de réussir un gros coup sur le marché des transferts en signant un attaquant de classe mondiale avec Sadio Mané. Nous avons donc conclu un accord avec le FC Barcelone. Jusqu'à présent, cet accord est uniquement verbalement, le contrat est toujours en cours. Pour nous, il s’agit toujours de faire ce qui est le mieux pour le Bayern, le club, l'équipe et les fans. Mon travail consiste uniquement à toujours donner le meilleur au FC Bayern Munich. Nous avons toujours été en position de force. Et à la fin, nous avons estimé qu'il valait mieux donner à Robert Lewandowski la permission de partir. Au Bayern, on peut très bien vivre avec ça », a prévenu le président allemand, histoire de montrer que le Barça lui avait mangé dans la main pour parvenir à un accord.