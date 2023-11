Lewandowski mis ippon dans la surface, le Barça crie au scandale

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tenu en échec par le Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone se plaint d'une incroyable erreur d'arbitrage. Lewandowski a pris une balayette en pleine surface sans aucune sanction de l'arbitre.

Sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence pour les supporters du Barça. Car même si leur équipe préférée n'a pas été bonne en déplacement à Madrid et s'est contenté d'un nul, un penalty évident a été oublié par l'arbitre et la VAR. Munuera Montero, qui arbitrait la rencontre, n'a pas vu une séquence assez étonnante. En seconde période, alors qu'il était dans sa surface de réparation, Florian Lejeune, le défenseur français du Rayo Vallecano, a attrapé Robert Lewandowski par le cou et l'a renversé au sol dans un geste qui ressemblait plus à du judo qu'à du football.

Personne n'ayant rien vu, et ce fait n'ayant pas été rapporté à l'arbitre, Lejeune n'a pas été sanctionné d'un carton rouge et d'un penalty, même si le natif de Paris a tout de même été la vedette malheureuse de l'égalisation du Barça en marquant contre son camp en fin de match. Mais il n'empêche, dans la guerre à distance entre supporters de Barcelone et de Madrid concernant l'arbitrage, cet incroyable oubli fait forcément du bruit en Espagne.